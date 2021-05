Em meio à polêmica, fãs apontam suposta indireta de Simaria para Fernando Zor: Eu sabia que ela não ia ficar calada

18/05/2021 | 11:10



O cantor Fernando Zor, noivo de Maiara, deu uma declaração que gerou polêmica no cenário musical! Ele afirmou que a dupla Simone e Simaria canta forró, e não sertanejo, portanto, não disputavam espaço com as sertanejas Maiara e Maraisa.

No último domingo, dia 16, Simaria participou do programa Domingão do Faustão e falou algo que chamou a atenção dos fãs - que alegaram que a cantora estava dando uma indireta para Fernando. Ela afirmou:

- Eu sou cantora. E cantora de verdade canta forró, sertanejo, canta tudo.

No Twitter, internautas repercutiram a fala de Simaria, como você pode ver a seguir:

Eu amei a Simaria falando que ela e Simone são cantoras, e que cantora canta de tudo. FEZ TUDOOO!

Eu amei a indireta, o VRA da Simaria no Fernando.

Cantor que é cantor, canta de tudo! Ouviu F?

Eu sabia que a Simaria não ia ficar calada.