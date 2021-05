São Bernardo retoma atividades presenciais em escolas públicas

Anderson Fattori

Diário do Grande ABC



18/05/2021



São Bernardo reabriu ontem os portões das escolas estaduais e municipais. O retorno, que acontece de forma híbrida, ou seja, com parte dos alunos nos colégios e os demais em casa, foi autorizado com a presença de até 35% dos estudantes matriculados, além da obrigatoriedade de adoção de protocolos para manter o distanciamento físico e a higienização das mãos e materiais dentro dos ambientes.

De acordo com o prefeito Orlando Morando (PSDB), a retomada foi liberada em razão do avanço da imunização na cidade. “Minha vida é primada pelo respeito e pela coerência. Adiamos a volta das aulas para que a campanha de vacinação tivesse avanço e para ter a garantia de que nossas escolas e profissionais da educação estivessem preparados para receber os alunos. É uma alegria ver nossas escolas com vida novamente. É mais um passo nesse processo de retorno gradual das atividades”, observa.

Segundo a secretária municipal de Educação, Silvia Donnini, o retorno foi planejado, com reorganização das rotinas. “É uma retomada muito estudada, com critérios. Nossas escolas estão 100% preparadas e todos os professores com idade a partir de 47 anos estão sendo vacinados contra a Covid-19, conforme as regras estabelecidas pelo Plano Estadual de Imunização”, diz.

Para a assistente financeira Natália Gomes Soares, 36 anos, o retorno das aulas é necessário. Ela é mãe de Alice, 7, aluna do 2º ano do ensino fundamental da Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) Padre Fiorente Elena. “Ela nem dormiu direito de tão ansiosa e feliz por voltar para a escola, rever professores e amigos. É muito importante para eles esse convívio e aprendizado presencial”, comentou Natália.

De acordo com a Prefeitura, o ambiente escolar precisou ser modificado para garantir a segurança de alunos e trabalhadores. As salas foram organizadas para garantir o distanciamento entre os alunos, os espaços de uso coletivo, como laboratórios de informática e bibliotecas, estão fechados, os bebedouros estão disponíveis apenas para abastecimento das garrafinhas de água e não haverá self-service enquanto durar a pandemia. Neste caso, os alimentos serão divididos em porção e servidos individualmente, com a manipulação exclusiva dos profissionais da cozinha.

São Bernardo foi a única cidade do Grande ABC que liberou o retorno das escolas municipais. Em Santo André, os alunos vão poder retomar as atividades presenciais a partir da próxima semana tanto nos colégios municipais como nos estaduais. Em São Caetano, o retorno da rotina nas instituições mantidas pela Prefeitura ainda está indefinido, assim como em Rio Grande da Serra.

As administrações de Diadema e Mauá prometem reabrir os colégios públicos dia 31 de maio, um dia depois da reabertura em Ribeirão Pires. Em todas as cidades as escolas particulares, que representam em torno de 14% dos alunos do Grande ABC, estão em funcionamento com presença de até 35% dos estudantes matriculados.