Após prova no Power Couple Brasil, casal ameaça desistir do reality - e protagonistas do gemidão são revelados

A noite da última segunda-feira, dia 17, foi agitada no Power Couple Brasil! A Prova das Mulheres deu o que falar e quase resultou na desistência de um dos casais, que discutiu por conta de erros na dinâmica.

A prova da vez consistia em encher cinco sacos com carvão e colocar em cada um deles uma placa que sinalizasse aspectos das competidoras que seus companheiros não gostavam. Em seguida, elas deveriam transportar cada saco a bordo de um carrinho de mão, passando por uma pista de obstáculos simples. Além de terem que buscar completar a tarefa antes que as demais participantes, mas mulheres também deveriam acertar as respostas para concluírem a prova.

No fim das contas, todas as participantes conseguiram completar a dinâmica - menos Mari Matarazzo, que errou as respostas do marido Matheus Yurley e, além de perder os 16 mil reais que o amado havia apostado na prova, ouviu do youtuber que a paixão que ele sentia por ela havia diminuído.

Antes de se reencontrar com o marido, Mari chegou a reclamar para Mirela Janis sobre a atitude do esposo:

- Onde que um cara vai falar que a paixão diminuiu? Um imbecil desses.

E, na cabine de depoimentos, ela também desabafou sobre o assunto aos prantos:

- [Fiquei mal] foi pela resposta mesmo, na hora eu fiquei: Como assim?

Mais tarde, Yurley procurou a amada para tentar se justificar, mas acabou ficando irritado quando ela afirmou que gostaria de ficar sozinha naquele momento. O participante, então, afirmou que iria desistir do programa e chegou até mesmo a pegar o telefone para comunicar a produção de sua decisão, mas foi impedido por Mc Mirella, que o aconselhou a pensar com mais calma.

Momentos depois, Matheus procurou Mari novamente para conversar, e os dois chegaram a um consenso com o youtuber alegando que não havia feito a polêmica declaração com más intenções. Ufa!

Outro casal que passou por altas emoções no programa na última segunda-feira foi Fernanda Medrado e Cleytão. Antes que a prova fosse transmitida, o reality mostrou que o DJ estava conversando com Deborah Albuquerque, rival da dupla dentro do jogo, e chegou até mesmo a abraçar e beijar a competidora. Medrado, é claro, não gostou da situação e desabafou na cabine de depoimentos:

- A pessoa tá lá pronta para votar na gente e eu vou abraçar e beijar a cabeça? Dá vontade de vomitar.

Já depois da prova ela acabou se desentendendo novamente com o marido depois de cair em uma pegadinha feita por ele. A competidora, que concluiu a dinâmica com tranquilidade, ouviu do marido que ele só havia apostado sete mil reais em seu desempenho - mesmo depois que ela havia pedido que ele colocasse em jogo 30 mil reais:

- Eu falei para você apostar 30 mil, meu filho. [Falei] para você acreditar.

O DJ acabou se justificando ao afirmar que a amada estava bêbada quando fez o pedido - mas logo admitiu que estava brincando com Medrado e revelou que havia apostado 24 mil reais.

Ainda bem que Fernanda conseguiu concluir a prova, não é mesmo?

Casal do gemidão revelado!

Depois de muita especulação, finalmente foi revelado qual casal protagonizou o tão falado gemidão no Power Couple Brasil 5! Depois que alguns apontaram para Li Martins e JP Mantovani, e outros para Márcia Fellipe e Rod Bala como possíveis casais responsáveis pelo áudio vazado, o diretor do programa, Rodrigo Carelli, resolveu quebrar o silêncio na noite da última segunda-feira, dia 17.

De acordo com ele, acertou quem imaginou que foi o casal do Quarto Perrengue que acabou se empenhando um pouco demais no momento caliente - mas quem apontou para Márcia e Rod não ficou tão distante da realidade:

Sim! Para quem estava na dúvida de quem era o gemidão do Power Couple, revelamos no programa que eram a Li e o JP. E quem fez shiu foram Márcia e Rod, que estão na barraca, ao lado do perrengue.

A repercussão foi tanta que até mesmo o administrador do perfil de Instagram de Li Martins acabou se pronunciando em uma das publicações sobre o assunto, na qual deixou o seguinte comentário:

Uma noite de amor não faz mal, não é mesmo? O Power Couple mostrando que dá pra jogar, competir, conviver e se amar.