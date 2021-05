Anitta esclarece namoro com bilionário norte-americano: É namorado, não é marido!

18/05/2021 | 10:10



Anitta falou sobre seu namoro com o investidor bilionário Michael Chetrit! Segundo Patrícia Kogut, em entrevista ao colombiano Alex Sensation, a cantora esclareceu que o rapaz é apenas seu namorado e não seu marido como o entrevistador sugeriu após cantar um trecho de uma música que falava Onde estão as mulheres que não têm marido?

- Eu tenho namorado! Como você sabe? Ah é! Eu esqueci que tinha te contado! Pode dizer, não tem problema. Imagina se venho aqui e brinco que não tenho? Tinha estragado toda a estratégia (risos). Oh! Marido eu não tenho! Não tenho marido!, disparou ela.

Alex ainda brincou que Anitta tem um magnetismo que atrai os homens e também falou sobre a fama de festeira da brasileira, que respondeu:

- Por Deus! Faz dois anos que não comemoro aniversário. Sinto tanta falta! Mas sou boa em fazer festa. E as festas comigo não são estas de ficar ali, tirar foto com o celular. Primeiro que nas minhas festas é proibido entrar celular. Porque assim as pessoas fazem o que querem e ninguém sabe depois. Podem fazer tudo! Não só tirar a camisa!

Apesar de dizer que não celebra seu aniversário há tempos, Anitta apareceu pela primeira vez com o novo crush durante a festa intimista que realizou para comemorar seus 28 anos de idade.