MC Kevin estava fazendo sexo na varanda e caiu ao tentar ir para o quarto de baixo do hotel onde estava

No último domingo, dia 16, MC Kevin morreu, aos 23 anos de idade, após cair da varanda do quinto andar de um hotel no Rio de Janeiro. A polícia logo começou a investigação e indicou que iria interrogar todas as testemunhas presentes no local. Agora, segundo informações do jornal Extra, foi revelada mais uma informação sobre o caso.

Em depoimento ao delegado Henrique Damasceno na 16ª DP, delegacia da Barra da Tijuca, a modelo fitness Bianca Domingues e o funkeiro Victor Elias Fontenelle estavam no quarto quando Kevin morreu. Ambos teriam tido relações sexuais no local e, depois, a moça foi com MC Kevin para a varanda. Com medo de que a esposa, Deolane Bezerra, chegasse, Kevin teria tentado pular para o quarto de baixo - o que causou o acidente fatal.

Deolane, que estava hospedada no mesmo hotel, em outro apartamento, procurava pelo marido por meio de ligações e mensagens de texto, mas nunca saiu do quarto.

Ao delegado, foi relatado que Victor e Kevin estavam passeando no calçadão quando conheceram Bianca em um quiosque, na tarde do domingo. Os três, então, seguiram para a suíte. Um terceiro amigo, que trabalhava na produção dos shows de Kevin, tentou entrar no quarto, mas foi impedido por Kevin e Victor.

O MC caiu de uma altura de 18 metros, próximo à piscina do hotel. Ele logo foi socorrido por equipes do quartel do Corpo de Bombeiros e foi levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, mas não resistiu aos ferimentos.

Por meio das redes sociais, Bianca relatou ter visto tudo, além de afirmar que foi um acidente. Já ao Extra, disse:

- Não estou nada bem. Ainda estou em choque. Estou triste demais, não tem nome para isso.

Ao menos oito pessoas já foram ouvidas durante a investigação. Além de Bianca, Victor e a esposa do MC, amigos e funcionários que trabalharam na produção do show prestaram depoimentos como testemunhas. Algumas pessoas citaram que Kevin havia ingerido drogas e bebidas alcoólicas durante o fim de semana e, por isso, um exame toxicológico no corpo do artista foi solicitado a profissionais do Instituto Médico Legal (IML).

Velório

Na madrugada dessa terça-feira, dia 18, aconteceu o velório de Kevin na quadra da escola de samba paulistana Unidos de Vila Maria, segundo informações da revista IstoÉ. Alguns fãs causaram aglomeração e até mesmo soltaram fogos de artifício para homenagear o cantor. Na despedida do cantor, famosos como Matheus Mazzafera, os cantores MC Brinquedo, MC Kekel, Jaquelline e MC Livinho, além de Yudi Tamashiro, estiveram presentes.