Grande ABC volta a registrar mais de 40 óbitos em 24 horas

Da Redação



18/05/2021 | 09:22



O Grande ABC voltou a registrar ontem mais de 40 mortes por Covid-19 em período de 24 horas, fato que não acontecia desde quinta-feira. Foram 43 moradores da região que perderam a batalha para o coronavírus. Agora, o total de óbitos desde o início da pandemia chegou a 7.438. As prefeituras informaram mais 454 diagnósticos positivos, com total de 186.046, sendo que, destes, 169.535 estão recuperados da Covid.

As sete cidades informaram a aplicação de mais 14.811 vacinas, mas o número está inflado em Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, que não emitem boletins nos fins de semana.

O Estado registrou até ontem 3.096.845 casos de Covid e 104.295 óbitos desde o início da pandemia – foram 4.001 infectados e 76 falecimentos entre domingo e ontem. Entre o total de casos, 2.783.863 tiveram a doença e já estão recuperados. A taxa de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no Estado é de 78,5% e na Grande São Paulo é de 76,6%.

No Brasil, de acordo com informações do Ministério da Saúde, foram 786 mortes e 29.916 casos em período de 24 horas. Com isso, o País acumula até agora 436.537 óbitos e 15.657.391 infectados, sendo que, destes, 14.152.433 já estão recuperados.