Rodrigo Bocardi brinca sobre novo visual de William Bonner: - É coisa para tio

18/05/2021 | 09:10



Rodrigo Bocardi não perdeu a oportunidade de comentar sobre o novo visual de William Bonner, que deu o que falar entre o público na edição da noite de segunda-feira, dia 17, do Jornal Nacional. Durante o Bom Dia SP, na manhã desta terça-feira, dia 18, o âncora brincou com um telespectador que pediu que ele aparecesse com barba e bigode, como Bonner.

Cadê a Paula Paiva Paulo para informar se o Rodrigo vai mesmo fazer igual o tio Bonner e deixar a barba e o bigode crescerem, questionou um telespectador.

Em resposta, Bocardi brincou:

- É coisa pra tio, né...deixa para o tio!

Bem-humorado, ele ainda disse que o visual barbado só aparece se ele tirar férias e, para isso, é preciso que o público peça os dias de descanso para ele.

- É assim, gente... isso aqui (o visual) é um processo, primeiro de tudo precisa de férias. Então vocês já podem começar a fazer a campanha, puxem a a hashtag Férias para Rodrigo. Aí depois, o segundo passo é iniciar outra campanha para o Rodrigo não tirar a barba nas férias. Por fim, aí vocês puxam outra tag Deixa o Rodrigo de barba... aí a gente tá falando de gente mais poderosa, eu fico até...

Antes de encerrar o assunto, Bocardi ainda falou que a barba de Bonner acabou fazendo tanto sucesso que ninguém mais quer saber das notícias:

- Estou com vocês, preciso do apoio do público. Vamos juntos remando nesse barquinho. Aliás, que sucesso que fez essa barba do William Bonner , né? Pessoal não fala de outra coisa. A notícia mesmo que é bom, nada, disse.

De fato, as atenções do JN na segunda-feira, dia 17, acabaram voltadas para Bonner, que estava voltando a apresentar o telejornal após alguns dias afastado por conta das férias.

No Twitter, o nome do âncora ficou entre os assuntos mais comentados da rede social e os internautas foram à loucura.