LeBron James elogia Stephen Curry e afirma: 'É o MVP da liga na atual temporada'

18/05/2021 | 08:24



A pós-temporada da NBA está definida. Os playoffs terão início no próximo sábado, mas antes as últimas vagas serão determinadas durante a semana nos jogos do "play-in", que é uma fase de repescagem. Los Angeles Lakers e Golden State Warriors se enfrentam em uma das partidas, no duelo que, de acordo com LeBron James, coloca o time de Los Angeles frente a frente com o MVP (melhor jogador) da temporada regular.

LeBron James revelou após a vitória contra o New Orleans Pelicans, no último domingo, que Stephen Curry é o "MVP da nossa liga este ano", dizendo que o armador dos Warriors "teve a melhor temporada durante todo o ano".

A estrela dos Lakers ainda reconheceu a capacidade de Curry de liderar os Warriors ao longo da temporada, apesar das inúmeras lesões de jogadores importantes do elenco como Klay Thompson, James Wiseman e Kelly Oubre Jr..

Apesar de não ser considerado o favorito para vencer o prêmio, Curry tem argumentos para ao menos ser incluído na conversa com o pivô sérvio Nikola Jokic, do Denver Nuggets, com o pivô camaronês Joel Embiid, do Philadelphia 76ers, e outros.

O armador dos Warriors estabeleceu o recorde de mais bolas de três convertidas durante um mês, em abril. Ao todo foram 37,3 pontos de média durante o período. Mas o "Brinquedinho Assassino", apelido de Curry, não parou por aí.

Em maio, Curry marcou mais de 30 pontos em sete das oito partidas, fechando a temporada regular com 46 pontos anotados contra o Memphis Grizzlies no último domingo, em um jogo que marcou o confronto direto entre as duas equipes para decidir quem terminaria em oitavo lugar na Conferência Oeste. O armador foi o cestinha da liga em 2020-2021 com uma média de 32 pontos por jogo.

Warriors e Lakers se enfrentarão nesta quarta-feira, às 23 horas (de Brasília), no ginásio Staples Center, em Los Angeles. O vencedor garante a sétima posição nos playoffs e encara o Phoenix Suns. Já o perdedor terá que enfrentar na sexta, como mandante, o ganhador de Memphis Grizzlies e San Antonio Spurs para definir quem ficará com a oitava vaga na pós-temporada e enfrentará o Utah Jazz.