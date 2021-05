Duda Nagle celebra aniversário com Sabrina Sato, Zoe e a mãe, Leda Nagle

18/05/2021 | 08:10



Duda Nagle reuniu a família para celebrar o aniversário de 38 anos de idade, completados na última segunda-feira, dia 17.

No Instagram, o ator compartilhou o momento do parabéns, que reuniu a companheira, Sabrina Sato, a filha, Zoe, e a mãe, Leda Nagle.

Amo muito minhas meninas, escreveu ele na legenda da publicação.

No vídeo, que você confere abaixo, é possível ver que as atenções, na verdade, não estavam voltadas para o bolo especial preparado para o ator, mas para Zoe, que se divertiu muito enquanto cantava Parabéns ao pai e assoprava as velinhas!

Sabrina ainda usou a rede social para se declarar ao amado. Com um textão romântico, a apresentadora parabenizou o noivo e ainda relembrou momentos deles juntos.

Duda, no meio de tanta correria, você me traz a paz, você me traz o amor, a paciência, o carinho, a honestidade, a sinceridade (as vezes sincericidio rsrs )... que sorte tenho eu de ter você como meu companheiro, meu amigo, meu amante, meu parceiro nesta jornada. Sabia que você seria um bom pai, porque você quer sempre estudar, pesquisar, construir... se dedica pelo caminho que acredita. Já são cinco anos juntos e é só o início da nossa historia de filhos, netos, uma família juntos. Conte comigo meu amor, pra evoluirmos, aprendermos, nos tornarmos pessoas melhores, pra construirmos nossa vida com Zozo e os anjinhos que virão pra encher nossa casa de amor. Feliz seu dia! Feliz aniversário! Que todos seus sonhos se realizem. Muita saúde, amor, beijinhos, realizações, que Deus te abençoe, proteja e guarde. Com amor, sempre, Sa.

Leda também não perdeu a chance de falar sobre o filho e escreveu:

Filho. Amigo. Parceiro. Generoso. Lúcido. Cuidador. Amoroso. Generoso. Saudável. Parabéns meu filho querido. Que seu novo ano seja produtivo, forte, realizador. Eu te amo. E sou muito grata e muito feliz por ser sua mãe. Obrigada! Obrigada! Pelo filho presente, pelo pai espetacular e atento da Zoe e pela pessoa maravilhosa que você sabe ser! Eu te amo!