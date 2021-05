18/05/2021 | 07:19



O Produto Interno Bruto (PIB) real do Japão caiu 1,3% no primeiro trimestre ante o quarto trimestre de 2021. O valor ficou abaixo da previsão de queda de 1,2%. Na comparação anualizada, a atividade econômica japonesa registrou retração real de 5,1% no período. Os gastos privados recuaram 1,4% em relação ao trimestre anterior. Os gastos de capital também tiveram queda de 1,4%. A demanda externa tirou 1,1% do crescimento. Fonte: Dow Jones Newswires.