Saia da ilegalidade: conheça opções oficiais de TV Box

Nas últimas semanas, a Receita Federal, com apoio da Associação Brasileira de Televisão por Assinatura (ABTA), realizou operação de apreensão e destruição de mais de 95 mil aparelhos de TV Box, utilizados na reprodução ilegal de imagens. Além disso, a ANATEL realizou o confisco de mais de 72 mil unidades destes gadgets piratas no País. O número corresponde apenas ao primeiro trimestre de 2021 e ultrapassa a quantidade no mesmo período do ano passado.

Muitos brasileiros, no entanto, não têm o conhecimento de que podem desfrutar da mesma tecnologia de forma legal. Isso porque algumas operadoras já disponibilizam aparelhos de TV Box com a opção de combos de canais por assinatura. Esse produto, inclusive, tem tudo para se tornar uma tendência entre as empresas do segmento.

“Vem aumentando o número de brasileiros que buscam pelo aparelho e pela tecnologia nos sites de pesquisa. A procura, inclusive, já supera as TVs por assinatura”, comenta Gabriela Resende, líder de conteúdo do Portal de Planos, site especializado em serviços de telecomunicação. “Por isso, as operadoras que ainda não oferecem um sistema parecido, devem, em breve, entrar no mercado para competir com as demais”, completa.

Opções legais de TV Box

Dentre as opções de TV Box já disponíveis para os consumidores de forma legal, a mais popular é a Claro Box TV.

Claro Box TV. O aparelho leva emissoras de TV por assinatura para a internet sem a necessidade de cabos coaxiais, antenas parabólicas ou instalação por um técnico. O usuário pode optar por um plano com conteúdo de streaming e canais ao vivo por um preço inicial de R$ 20 por mês.

A Oi, por sua vez, oferece o Oi Streaming Box, que integra vários serviços como Netflix, YouTube e canais Fox, além da Oi Play e da Google Play Store. Na prática, ele tem a mesma função de um Google Chromecast, que permite a transmissão do conteúdo de um smartphone na tela da TV. E ainda dispõe de vários recursos próprios que prometem transformar uma televisão em Smart TV. O preço sugerido do aparelho é de R$ 580. O sinal de TV aberto já vem instalado.

Ainda existem marcas famosas que oferecem o aparelho TV Box, mas sem a junção com a TV por assinatura. Isto é, eles permitem assistir a serviços streaming de forma legal e prática, sejam os televisores smart ou não. Xiaomi, Multilaser e Apple são algumas das marcas com o gadget no portfólio. Adaptadores, como o Google Chromecast e o Roku Express, são outras boas alternativas. Aqui, os valores variam entre R$ 200 e R$ 1.099.