O desenhista, o pintor, o memorialista. As cores de Ivan Soter

Time do coração? Ivan Soter exemplifica o espírito do Memofut, onde, sob as arquibancadas do Estádio do Pacaembu, na Sala Jornalista Armando Nogueira do Museu do Futebol, sentam-se lado a lado palmeirenses e corintianos, santistas e são-paulinos.

A turma do Grande ABC divulga a história dos times locais; idem os historiadores do futebol de Jundiaí, Campinas, Lins, Santos, antigo Distrito Federal... Tudo numa boa, sem brigas, em alto nível. No caso de Ivan Soter, ele também sabe contar casos.



Flamengo. Inter.

Tricolor e Timão.

Ituano e o time do Rei



Depoimento: Ivan Soter

Sou flamenguista e colorado. Nenhuma participação no Flamengo, a não ser em encontro de escritores rubro-negros; quanto ao Internacional, pratiquei atletismo em 1965, mas nunca competi.

Morei em São Paulo dos 7 aos 9 anos e comecei a torcer pelo São Paulo. Depois, o soldado Sabino, o “Sabiá”, que era subordinado ao meu pai, me fez torcer pelo Corinthians.

Hoje tenho simpatia pelo Ituano, descambando de vez em quando para o Santos.



VIAGEM NO TEMPO

Se pudesse voltar no tempo, gostaria de ver jogar Domingos da Guia e Leônidas da Silva.



GRANDE ABC

Santo André, é claro, que emudeceu a cidade do Rio de Janeiro (na final da Copa Brasil de 2014, num placar agregado para o Ramalhão, 4 a 2). Inesquecível.



MEMOFUT

Sou um dos fundadores do Memofut. É muita folga dizer que fui um dos fundadores, porque fundador mesmo foi o morubixaba Domingos D’Angelo.

É mais correto dizer que estive na reunião de fundação do Memofut. Escrevi no Polêmica sobre o Memofut, ressaltando sua enorme importância cultural.



ÍDOLOS

No futebol, Tesourinha e Dida; na vida acadêmica: Nelson Werneck Sodré; na vida pessoal: Brizola.



EMOÇÕES

Aquelas que me fizeram chorar não têm a ver com futebol. Quando soube que minha filha Dani estava grávida (ela morava no Marrocos): era meu primeiro neto e quando nasceu meu neto Francisco, o Chicão, aqui no Rio.

Está bom, lá vai uma emoção sem choro mas futebolística, o gol de Petkovic de falta, nos últimos minutos, contra o Vasco, dando o Campeonato Carioca para o Flamengo.

SEM PARAR

Sou aposentado pelo Ministério da Economia. Estou escrevendo sobre esquerda e direita nas Forças Armadas, tendo meu pai como fulcro.

Como desenhista e pintor, tenho um site (ivansoter.com) e mando trabalhos para o Instagram, ivan_soter. É só conferir.

Uma ideia é atualizar e corrigir os dados da Enciclopédia 2014. O problema é publicar isso; daria uns três volumes se seguir a metodologia que utilizei para minha última Enciclopédia.



Lançamento em profundidade



Nascimento – 14 de maio de 1939, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.

Filiação – Fortunato Câmara de Oliveira e Edna Soter de Oliveira.

Esposa – Ana Amélia Schuquer Arêas Soter de Oliveira (fal.)

Filhas – Renata, Danielle e Clarice.

Netos – Alexis, Lucas, Raphael, Miguel e Francisco.

Formação – Academia Militar das Agulhas Negras, 1962; Faculdade de Ciências Econômicas da UFRGS, 1968; Centre Privé d’Informatique et Automatique (analista de sistema, 1980, formador de formadores, 1983, concepção de sistemas de informação, 1990), Universidade Cândido Mendes (pós-graduação história do Brasil, 2003; pós-graduação em história do século XX, 2004).



Trabalhos publicados:

Conversando com o computador: primeiras palavras em Basic, 1986.

Você e a Informática (com Ana Amelia S. A. S. Oliveira), 1990.

Enciclopédia da Seleção, 1994.

Enciclopédia da Seleção, 2002.

Todos os jogos do Brasil (coautoria), 2006.

Quando a bola era redonda, 2008.

Polêmica: o agridoce sabor do futebol, 2013.

Enciclopédia da Seleção, 2014

