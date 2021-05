Novorizontino vence Ituano e faz a final do Troféu do Interior com a Ponte Preta

17/05/2021 | 22:01



O Novorizontino carimbou sua vaga na final do Troféu do Interior do Campeonato Paulista ao vencer o Ituano por 4 a 0 na noite desta segunda-feira, no estádio Jorge Ismael de Biasi. A classificação serve de alento para um time que brigou até a última rodada por um lugar nas fases finais do Paulistão. O campeão garante vaga na Copa do Brasil de 2022.

Na final, o Novorizontino encontrará a Ponte Preta, que já conquistou a competição em seis oportunidades. O time alvinegro passou pelo Red Bull Bragantino nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal, no domingo.

O primeiro tempo foi de total domínio do Novorizontino. O time, que amargou a eliminação do Paulistão na rodada final, não precisou de muito para abrir o marcador logo aos sete minutos. Em bela trama de contra-ataque, Danielzinho recebeu de Murilo Rangel, invadiu a área e tocou para Cléo Silva estufar as redes de Pegorari.

O Ituano ainda ameaçou com Gabriel Taliari, mas Giovanni fez grande defesa para assegurar o Novorizontino, que voltou a atacar. Aos 46 minutos, Murilo Rangel recebeu em liberdade e arriscou de longe. A bola bateu em Jenison e surpreendeu o goleiro Pegorari, 2 a 0. Antes do apito final, o árbitro consultou o VAR para analisar um possível pênalti para o Ituano. Após a revisão, manteve a decisão de campo e colocou um ponto final nos primeiros 45 minutos.

No segundo tempo, o Ituano igualou as ações, mas, mesmo melhor, acabou sendo castigado. Cléo Silva tocou para Jenison, que fez o pivô e contou com um corta-luz de Murilo Rangel para dar a bola para Léo Baiano fazer um bonito gol, ampliando o marcador para 3 a 0 com um chute forte. O time de Itu tentou diminuir de imediato, mas a bola de Bruno Lopes parou na trave.

O jogo ficou aberto com ambas as equipes buscando o gol. O Novorizontino, apesar da vantagem, não se acomodou e seguiu pressionando. Aos 30 minutos, Guilherme Queiroz, que acabara de entrar na partida, saiu de frente para o gol e bateu colocado. A bola carimbou caprichosamente a trave. Mas, aos 43, Pereira ampliou. Ele pegou a bola sozinho na intermediária e, sem marcação, chutou forte no canto esquerdo do goleiro Pegorari. Final indiscutível: 4 a 0.

FICHA TÉCNICA:

NOVORIZONTINO 4 x 0 ITUANO

NOVORIZONTINO - Giovanni; Felipe Rodrigues, Robson (Edson Silva), Bruno Aguiar e Reverson; João Pedro (Adilson Goiano), Léo Baiano e Murilo Rangel (Pereira); Cléo Silva, Danielzinho (Douglas Baggio) e Jenison (Guilherme Queiroz). Técnico: Léo Condé.

ITUANO - Pegorari; Jeferson, Matheus Silva, Matheus Mancini e Breno Lopes; Tárik (Bruno Lima), Fillipe Soutto e Gabriel Taliari (Roni); Branquinho (Fernandinho), Iago (Kadu Barone) e Bruno Lopes (Victor Rangel). Técnico: Vinicius Bergantin.

GOLS - Cléo Silva, aos 7, e Jenison, aos 46 minutos do primeiro tempo. Léo Baiano, aos 6, e Pereira, aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - João Pedro (Novorizontino); Tárik (Ituano).

ÁRBITRO - Vinícius Gonçalves Dias Araújo.

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).