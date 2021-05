Impeachment na pauta de Rio Grande

Raphael Rocha



18/05/2021 | 00:03



A crise na relação entre o prefeito de Rio Grande da Serra, Claudinho da Geladeira (Podemos), e o ex-prefeiturável Carlos Augusto César, o Cafu (PDT), foi tema de diversas reuniões da classe política no fim de semana. Nos encontros, muitos falavam sobre possibilidade de impeachment de Claudinho. Nas contas de quem acredita ser possível tirar o prefeito da cadeira, ao menos dez vereadores estariam dispostos a tocar o processo adiante na Câmara, número mais do que favorável para a deposição. Novas reuniões vão acontecer durante a semana, para traçar uma linha que caminhe para o impeachment. A tendência deve ser sobre eventuais erros no uso de recursos destinados ao combate à Covid-19.

Visita

O deputado estadual Thiago Auricchio (PL) esteve ontem com o prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), para falar sobre a situação do Hospital Doutor Radamés Nardini. O parlamentar disse que vai brigar para que o governo do Estado aumente o repasse de auxílio do custeio do equipamento, até por seu caráter regional: atende pacientes de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Palmeirense fanático, Thiago aproveitou para lembrar o corintiano Marcelo sobre o resultado de domingo: o Palmeiras eliminou o Corinthians no Paulistão.

Projeto

A vereadora Ana Veterinária (DEM), de Santo André, apresentou projeto de lei para criar campanha de conscientização sobre depressão na infância e adolescência. Ela baliza o projeto dizendo que recentes estudos da OMS (Organização Mundial da Saúde) mostram que a depressão é a segunda causa mais letal entre quem tem 15 e 29 anos. “A ideia é fazer a ação entre as segunda e terceira semanas de setembro, já que no dia 15 de setembro acontece o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Depressão”, citou. O texto foi aprovado em duas votações pela Câmara e aguarda sanção do prefeito Paulo Serra (PSDB).

Requerimento

A parlamentar também rubricou requerimento pedindo ao governo do prefeito Paulo Serra (PSDB) andamento da construção do hospital veterinário, que ficará na Vila Assunção. Ana Veterinária solicita informação sobre andamento da licitação, cronograma de obras, previsão de início de atendimento e se a gestão do espaço será terceirizada.

Recuperação

Secretário de Mobilidade de Santo André, Carlos Bianchin teve alta hospitalar após uma semana de batalha contra a Covid-19. Ele agradeceu às orações para sua recuperação. “Jamais subestime o poder devastador e silencioso deste vírus maldito. Viva intensamente e valorize cada momento com as pessoas que ama. A vida é um sopro!”, escreveu Bianchin em suas redes sociais.

Vetos – 1

O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), encaminhou novo veto a projeto de vereadores. Desta vez, a negativa foi sobre texto que suspendia, por 120 dias, cobrança de impostos como IPTU e ISS de atividades comerciais consideradas não essenciais devido à pandemia da Covid-19. A proposta era de Sargento Simões (Podemos), que se coloca na oposição ao petista. Segundo Marcelo, não é competência legislativa propor projetos que causem renúncia de receita.

Vetos – 2

Na semana passada, vetos de Marcelo Oliveira (PT) provocaram a ira de vereadores, inclusive governistas. Ontem, o presidente da Câmara, Zé Carlos Nova Era (PL), promulgou os quatro projetos vetados por Marcelo, mas que tiveram as negativas derrubadas em plenário.