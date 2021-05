Não tenho aliança com Atila e vou sair a estadual, diz Neycar

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



18/05/2021 | 00:55



O vereador Neycar (SD), de Mauá, avisou que possui intenção de ser candidato a deputado estadual na eleição do ano que vem e que “não tem mais compromisso político” com o ex-prefeito Atila Jacomussi, seu novo correligionário.



Atila se filiou ao Solidariedade com objetivo de fortalecer seu projeto de retorno à Assembleia Legislativa – foi deputado entre 2015 e 2016. Fez afagos a Neycar. “Ele continua no comando e fazendo o grande trabalho que faz. Eu não mordo a mão das pessoas que me ajudam. Sou homem que não esqueço os caminhos que segui. Não esqueço minha trajetória. O Ney é da mesma forma.”



Presidente da Câmara no segundo biênio de governo Atila, Neycar disse que o compromisso com o ex-prefeito terminou em 31 de dezembro de 2020. “Tenho muito respeito pelo Atila, está no mesmo partido, sou grato ao que ele fez por mim, mas hoje sou base do prefeito Marcelo Oliveira (PT) e tenho desejo de sair candidato a deputado estadual. Cada um tem seu sonho e seu trabalho. Não existe chance de isso (apoio a Atila em 2022) acontecer”, sentenciou o parlamentar mauaense.



A despeito da possibilidade de ter de dividir palanque com Atila na mesma cidade e no mesmo partido, Neycar declarou não ter interesse em deixar o Solidariedade, sigla pela qual se elegeu pela primeira vez (em 2016, com 3.774 votos) e se reelegeu no ano passado (com 3.771 votos).



“Tenho uma relação muito boa com o (deputado federal e cacique do partido) Paulinho (da Força). Ele enviou, a meu pedido, quase R$ 8 milhões para a saúde de Mauá, mais R$ 1,5 milhão para que pudéssemos fazer um campo de futebol. Não vou me indispor com o partido”, comentou Neycar. “Venho montando projeto para ser candidato a deputado estadual em 2022 há muito tempo, conversando com amigos de outras cidades. Cada um corre atrás do seu sonho. Isso é a democracia.”



O vereador comentou ainda que soube previamente da possibilidade de filiação de Atila, porém, que, inicialmente, o compromisso era o ex-prefeito sair candidato a deputado federal. “A gente iria fazer uma dobrada, ele viria a federal, seria uma boa dobrada. Mas ele decidiu mudar. Eu não vou abrir mão do meu sonho.”