Obituário - 18 de maio de 2021

Ademir Medici

Diário do Grande ABC



18/05/2021



Maria das Neves Pereira de Lacerda

(Jupi, PE, 16-5-1965 – Mooca, São Paulo, SP, 11-5-2021)

A vida no interior de Pernambuco, a mudança para São Paulo, e para o Grande ABC. E sempre trabalhando. Esta é a história de mais uma cidadã nordestina entre nós.

Maria das Neves Pereira de Lacerda trabalhou muito na vida, e apenas uma doença grave a afastou da Escola Rio Branco, em São Bernardo, onde trabalhava como auxiliar de limpeza.



Agora, a partida. Dona Maria faleceu aos 55 anos. Era filha de Quitéria Josefa da Conceição e de José Pereira da Silva. Antes de vir para São Paulo, residiu com a família no Sítio do Capim Grosso, Município de São João, em Pernambuco.



Viúva de José Gonzaga Pereira de Lacerda, dona Maria deixa quatro filhos: Ana Paula, Marlos, Maria José e Paloma. Foi sepultada no Memorial Phoenix.



SANTO ANDRÉ

Adelina Maria da Conceição, 99. Natural de Inajá (Pernambuco). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Milton Febronio da Silva, 96. Natural de Senhor do Bonfim (Bahia). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Pereira Alves, 92. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 15. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Eugênia Lagarteira Dias, 92. Natural de Avanhandava (São Paulo). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 14. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Florinda da Silva Grima, 92. Natural de Araraquara (São Paulo). Residia na Vila Vilma, em Santo André. Dia 14. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Rosa Jorge de Amorim, 87. Natural de Campinas (São Paulo). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Agenor Pestana Garcez, 80. Natural de Araçatuba (São Paulo). Residia na Vila Clarice, em Santo André. Dia 14. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Vitor Estevo, 78. Natural de São José do Rio Pardo (São Paulo). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

Claudio Bianchim, 75. Natural de Santo André. Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 14. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Luzia Alves Freire, 74. Natural de Martinópolis (São Paulo). Residia no bairro Santa Rosa, em Embu das Artes (São Paulo). Dia 14, em Santo André. Cemitério dos Jesuítas, em Embu das Artes (São Paulo).

Walter Heredia Leme, 73. Natural de Mirassol (São Paulo). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Anna Luzia de Carvalho Moraes, 71. Natural de Campanha (Minas Gerais). Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida Gomes, 68. Natural de Dois Córregos (São Paulo). Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Pensionista. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Antonio da Silva, 64. Natural de Santo André. Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Torneiro-mecânico. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Helio Borges da Silveira, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

Valdecir Aparecido Bizzi, 60. Natural de Santo André. Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sidnei Gissoni, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Advogado. Dia 14. Memorial Planalto.

Márcia Luzia da Silva Pereira, 52. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Cabeleireira. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

Alexandre Castilho, 48. Natural de Santo André. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Ajudante de cozinha. Dia 14. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



SÃO BERNARDO

José Alves Pereira, 90. Natural de Aurora (Ceará). Residia na Vila das Valsas, bairro Botujuru, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério de Vila Euclides.

Armando Franco Agostini, 84. Natural de Alvares Machado (São Paulo). Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério de Vila Euclides.

Ida Vecches de Oliveira, 79. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério de Vila Euclides.



D I A D E M A

Gilberta Soares, 100. Natural de Paulistana (Piauí). Residia no bairro Eldorado. Dia 14. Cemitério Municipal.

Ignez Favorin Jorge, 92. Natural de Guapiaçu (São Paulo). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal.

Miguel Floriano da Mata, 86. Natural do Estado do Piauí. Residia no bairro Taboão. Dia 14. Vale da Paz.

Manoel Monte Neto, 84. Natural de Jardim (Ceará). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

Massako Ito, 83. Natural de Marília (São Paulo). Residia no Centro de Diadema. Dia 14. Vale da Paz.

Edson Rubio Peres, 83. Residia no bairro Jabaquara, em São Paulo, Capital. Dia 14. Cemitério Municipal.

José Tomaz Moreira, 80. Natural de Piranga (Minas Gerais). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 14, em São Paulo, Capital. Cemitério Municipal de Cambuí (Minas Gerais).

Adelaide Preuss, 78. Residia na Vila Nova Conquista, em Piraporinha, Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal.

Alcides de Queiroz Neto, 67. Natural de Tupi Paulista (São Paulo). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 14. Vale da Paz.



Celso da Conceição Nelis, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Cento de Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal.

João Maximiano Ferreira, 60. Natural de Passira (Pernambuco). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal.

Mário Aparecido Eleutério, 55. Natural de Itariri (São Paulo). Residia no bairro Taboão. Dia 14. Cemitério Municipal.

Ageu Alves da Silva, 52. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim das Paineiras, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal.

Rosana Soares da Silva, 40. Natural de Diadema. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal.



M A U Á

Sebastião Domingos Nascimento, 72. Natural de Palmeira dos Índios (Alagoas). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 14, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Renan de Sales Santana, 32. Natural de Mauá. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 11. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

Amerinda Alexandrina da Silva, 89. Natural de Itanhomi (Minas Gerais). Residia no bairro Tanque Caio, em Ribeirão Pires. Dia 14, em Santo André. Cemitério São José.

Antonio Francisco de Oliveira, 82. Natural de Várzea Alegre (Ceará). Residia no bairro do Soma, Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 11. Cemitério São José.

José Gusmão de Souza, 81. Natural de Encruzilhada (Bahia). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 12. Cemitério São José.

Djalva da Silva Santana, 75. Natural de Mata Grande (Alagoas). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 12. Cemitério São José.

Shirley Joana Augusto Couto, 71. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 14. Cemitério São José.

Claudio Dias da Silva, 70. Natural de Iguaí (Bahia). Residia na Estância Paulista, em Ribeirão Pires. Dia 14. Cemitério São José.

Roseni dos Santos Nunes, 49. Natural de Ipirá (Bahia). Residia no bairro do Tanque, em Ribeirão Pires. Dia 12. Cemitério São José.

Danilo de Sousa, 20. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Parque das Fontes, em Ribeirão Pires. Dia 12. Cemitério São José.