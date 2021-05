Polícia Civil instaura inquérito para apurar fura-fila na FUABC

Raphael Rocha

18/05/2021



A Polícia Civil em Santo André instaurou inquérito para investigar a denúncia de fura-fila da vacinação contra a Covid-19 por parte de funcionários de setores administrativos da FUABC (Fundação do ABC). O procedimento foi feito a pedido do Ministério Público, que também acompanha o episódio. O caso corre no 4º DP (Vila Guiomar), em Santo André, aos cuidados do delegado titular Luis Guilherme de Sylos Cintra Marcondes.

O primeiro passo do inquérito foi convocar personagens centrais da denúncia. Estava agendada para ontem a oitiva da presidente da FUABC, Adriana Berringer Stephan, e do gerente jurídico Sandro Tavares. Também estavam previstos os depoimentos de Priscila de Almeida Meyer (gerente administrativa), Paula Branco (gerente financeira) e Magali Gonçalves (gerente de recursos humanos). Dos cinco, Sandro Tavares tomou as duas doses da vacina, enquanto Magali estava na lista enviada à Prefeitura de Santo André para tentar tomar o reforço do imunizante.

Porém, na sexta-feira, advogados do quinteto solicitaram adiamento das oitivas e obtiveram sucesso. O Diário apurou que as falas só serão colhidas no começo do mês que vem, devido a férias de um servidor que acompanha o caso de perto.

No dia 29, o Diário mostrou em primeira mão que ao menos oito funcionários de áreas administrativas da Fundação foram incluídos em listagem para vacinação e que, no documento, apareceram como colaboradores de unidades hospitalares. A lista de trabalhadores da FUABC foi enviada ao centro universitário da FMABC (Faculdade de Medicina do ABC), que tem feito triagem para imunização de pessoas que são do grupo prioritário do PNI (Programa Nacional de Imunização). A primeira dose a esses colaboradores administrativos foi aplicada em São Caetano, cidade que indicou Adriana Berringer Stephan à presidência da organização social.

Ao Diário, a FUABC informou que a instituição “não é parte neste expediente (inquérito policial)”. “Os funcionários mencionados pela reportagem prestariam esclarecimentos hoje (ontem), na condição de pessoas físicas. Contudo, por volta das 12h, todos receberam novas intimações reagendando a data para junho.” A FUABC sustenta que todos os funcionários administrativos imunizados têm atuação direta em hospitais e unidades de saúde que lidam com pacientes da Covid-19 e que, por isso, estão dentro da lista de grupo prioritário do PNI.

Porém, no início do mês, o deputado estadual Arthur do Val (Patriota) e o vereador andreense Márcio Colombo (PSDB) fizeram vistoria na sede da FUABC, na Vila Príncipe de Gales, em Santo André, e constataram que a maioria dos funcionários que receberiam a segunda dose da vacina dava expediente normalmente no setor administrativo. Inclusive Sandro Tavares, que, à dupla, disse que não havia pedido para ser vacinado – ele tem 44 anos.

Além de MP e Polícia Civil, a Câmara de Santo André aprovou requerimentos em busca de mais informações acerca do caso. Tentativa de acompanhamento foi registrada em São Caetano, mas a base governista, maioria na casa, impediu a aprovação de requerimento semelhante.