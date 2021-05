Volta às aulas

Do Diário do Grande ABC



17/05/2021 | 23:59



As cidades do Grande ABC iniciam a retomada das aulas presenciais nas redes públicas após longo período de ensino remoto determinado pela pandemia do novo coronavírus. São Bernardo reabriu ontem os colégios municipais e estaduais, permitindo a volta dos estudantes ao ambiente escolar, no que deve ser seguida, nos próximos dias, por Santo André, Diadema e Mauá.

Quem leu a fundamental e esclarecedora entrevista concedida ao Diário pelo vice-presidente do Conselho Estadual de Educação de São Paulo, Hubert Alquéres, publicada na edição de ontem, nota o acerto da medida dos prefeitos. Escolas fechadas e aulas on-line aumentam as desigualdades sociais e tornam ainda mais deficitário o ensino público brasileiro. Principalmente, mas não só, pelo baixo acesso da população à internet de qualidade. Trata-se de barreira intransponível e que impede o regular acompanhamento das aulas.

Segundo dados do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), citados pelo conselheiro na entrevista, 20% da população da América Latina não contam com pacotes de dados de banda larga para poderem assistir aos professores remotamente. O Grande ABC certamente não foge à regra. Praticamente todas as cidades da região possuem bolsões de pobreza onde a internet só chega, quando chega, de forma precária. Daí a importância da retomada do ensino presencial.

Corajoso, Hubert Alquéres coloca o dedo na ferida. Diz com todas as letras que aulas remotas, principalmente para os mais pobres, geram “graves lacunas de aprendizagem, em todos os níveis de ensino, com maior impacto em crianças que estão iniciando sua escolaridade”. O estrago é tão grande que algumas estimativas apontam 11 anos para recuperar o que foi perdido no último ano e meio de pandemia.

Garantir escolas abertas, com todos os protocolos sanitários rigorosamente obedecidos, para que não se tornem foco de contaminação pelo novo coronavírus, é obrigação dos prefeitos, que de tudo devem fazer para evitar que se perca toda uma geração.