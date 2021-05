Reforçado pelo artilheiro Caio Dantas, Netuno enfrenta a Lusa

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



18/05/2021 | 00:01



O Água Santa inicia a fase de quartas de final do Campeonato Paulista da Série A-2 com um grande reforço para o técnico Sérgio Guedes. O atacante Caio Dantas, 28 anos, artilheiro da Série B do Brasileiro do ano passado, com 17 gols, pelo Sampaio Corrêa-MA, retorna ao Netuno após curto período de empréstimo ao Guangzhou City, da China.

Desta maneira, se o representante de Diadema já contava com grande poderio ofensivo – é dono do segundo melhor ataque do torneio, com 22 gols marcados, e conta com peças como Dada, Bambam e Renato Júnior, trio que tem quatro gols cada no certame – agora terá mais uma peça com extrema facilidade de ir às redes. Bom para o treinador, que agora tem a missão de encaixar todos eles na equipe, que também conta com Lelê e Deivid para o setor de ataque.

Para a partida de hoje, Sérgio Guedes terá ainda as voltas de Bruno Costa e João Paulo, recuperados de lesão. A dupla, porém, deverá ficar como opção entre os suplentes.