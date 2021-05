São Bernardo FC reencontra o 1º de Maio ao receber o Atibaia

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



18/05/2021 | 00:01



O São Bernardo FC tenta provar que também é forte como mandante na sua real casa. Depois de mandar praticamente todos os seus jogos em Campinas, no Estádio Brinco de Ouro, hoje, às 15h30, o Tigre reencontra o 1º de Maio para a primeira partida das quartas de final do Paulista da Série A-2, contra o Atibaia.

O único jogo que mandou em São Bernardo terminou em 1 a 1 contra o Red Bull Brasil, pela segunda rodada. Na ocasião, jogadores, técnico e dirigentes criticaram as condições do gramado, que posteriormente foi recuperado pelo conterrâneo EC São Bernardo. Ainda assim, mesmo com o 1º de Maio à disposição, o Tigre seguiu usando a praça esportiva campineira, onde colecionou três vitórias, três empates e somente uma derrota.

O técnico Ricardo Catalá não poderá contar com Natan e Tiago Luís, suspensos.