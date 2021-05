Do Dgabc.com.br



17/05/2021 | 18:41



São Caetano está entre os 274 municípios do País selecionados para participar da Precov (Pesquisa de Prevalência de Infecção por Covid-19) no Brasil. O estudo, que será lançado no dia 28 de maio, fornecerá informações sobre a dinâmica de transmissão e suas variáveis de acordo com regiões e população afetada.

De acordo com ofício encaminhado por Arnaldo Correia de Medeiros, secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, para este estudo, além do contato telefônico inicial, será oferecido aos participantes a coleta de amostras biológicas para testagem sorológica. O início das visitas aos domicílios está previsto para junho.

Serão incluídas mais de 211 mil pessoas, de 62 mil domicílios, localizados nas capitais e em municípios das regiões metropolitanas.

“Com muito orgulho recebemos essa notícia. Nossa cidade se tornou referência no combate à pandemia, testando mais de 54% da população. Adotamos estratégias como: testagem em sistema drive thru para diversas categorias e faixas etárias; testagem domiciliar do Programa Disque Coronavírus; inquéritos epidemiológicos, da população e dos profissionais da Educação; testes no trânsito e em habitações coletivas, entre outras”, afirma o prefeito Tite Campanella (Cidadania).

“Conseguimos envolver a USCS ao implantar o Disque Coronavírus, programa que atendeu mais de 34,7 mil chamados até o momento, com 19,7 mil auto coletas de exames realizadas nas residências, evitando que milhares de pessoas procurassem o Hospital de Emergências Albert Sabin e disseminassem o coronavírus”, explica a secretária de Saúde, Regina Maura Zetone.

Durante a pesquisa serão abordados dados sociodemográficos e questões sobre a Covid-19 como sintomas recentes, contato com casos suspeitos, realização de testes confirmatórios e vacinação.