Preço do diesel na bomba volta a subir neste mês, mostra Ticket Log

17/05/2021 | 17:39



O consumidor final de diesel está pagando preços mais altos pelo produto no início deste mês, segundo levantamento do Índice de Preços Ticket Log (IPTL). O combustível comum avançou 5,17% na comparação com o fechamento de abril e o valor médio por litro foi de R$ 4,679. Já o tipo S-10 foi comercializado a R$ 4,740, após alta de 5,42%.

Em abril, os preços dos dois produtos tinham recuado. Mas agora, tanto o diesel comum quanto o diesel S-10 apresentam valores acima dos de março. O tipo comum está 4,28% mais caro do que há dois meses, e o tipo S-10, está 4,43% mais caro, segundo Douglas Pina, coordenador de Mercado Urbano da Edenred Brasil, responsável pelo levantamento.

As altas aconteceram em todas as regiões. Os postos do Sul, ainda que com os preços médios mais baratos, apresentaram as maiores altas, de 7,04% no valor médio por litro do diesel comum, e de 7,41%, do diesel S-10.

No Norte, os postos comercializaram os combustíveis pelos valores médios mais altos. O tipo comum foi encontrado a R$ 4,906, e o tipo S-10 a R$ 4,979. Ao mesmo tempo, a Região apresentou as menores taxas, de 3,41% para o diesel comum, e 4,10% para o diesel S-10.

No recorte entre os Estados, o Acre segue como o Estado com os valores médios mais altos. Já os maiores aumentos de preços foram registrados em Santa Catarina, onde o tipo comum avançou 7,26%.

O Amapá foi o único Estado do País a apresentar recuo nos preços do diesel comum. O combustível foi comercializado a R$ 5,046, após redução de 1,45%. Mas o diesel mais barato foi encontrado no Paraná, a R$ 4,298, mesmo após o segundo maior aumento do território nacional, de 7,16%.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base em abastecimentos realizados nos 18 mil postos credenciados da Ticket Log.