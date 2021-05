Cybelle Hermínio, ex de Tom Veiga, afirma que André Marques não é um dos melhores amigos do ator

17/05/2021 | 17:10



Antonia Fontenelle recebeu em seu canal oficial do YouTube, Cybelle Hermínio, que para quem não sabe é uma das ex-esposas de Tom Veiga - o grande intérprete do Louro José que morreu em novembro de 2020.

Existem diversas polêmicas envolvendo a morte do ator e Cybelle acabou comentando durante o Na Lata que teria sido acusada diversas vezes pelos internautas de ter envenenado o seu ex-marido, depois que uma outra ex do ator, Alessandra Veiga, teria compartilhado um áudio em que ele fala que estava sofrendo uma agressão pela sua atual companheira.

Para o canal de Fontenelle, Cybelle então contou novamente porque já havia falado sobre isso nas redes sociais, que estava se recuperando de uma intervenção médica de retirada de um nódulo na mama, lipoaspiração e troca de próteses do silicone.

- Quando você sai de uma cirurgia, não consegue nem levantar os braços, imagina espancar alguém?

E parece que a briga vai longe porque a ex de Tom Veiga comentou que pediu a exumação do corpo dele para todo mundo ter certeza de que a morte foi por causas naturais e não por envenenamento.

Além disso, quando Tom Veiga morreu, André Marques foi até então supostamente a primeira pessoa que chegou no apartamento do colega e o apresentador diz ser um grande amigo de Veiga, mas durante a entrevista, Cybelle acabou comentando que essa história é diferente.

- Não!! Durante esses dois anos de relacionamento a gente esteve com o André em quatro momentos: em um churrasco na casa dele, em um réveillon, nos encontramos em Orlando e em um aniversário surpresa que eu fiz para o Tom dentro de casa! (...) Não era melhor amigo! Ele era amigo de boemia do Tom e isso é diferente. O Tom tinha melhores amigos contados nos dedos que ficavam dentro de casa, que estavam com a gente, que viajavam e o André não!