Zagueiro Airton recebe proposta do exterior e deve deixar o Guarani

17/05/2021 | 16:45



O Guarani deve sofrer uma baixa que não estava nos planos para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Isso porque o Avaí recebeu uma proposta de fora do país pelo zagueiro Airton e a negociação pode ser concretizada a qualquer momento.

Emprestado pelo Avaí ao Guarani no início de fevereiro até o fim do ano, Airton foi titular absoluto no Campeonato Paulista e recebeu a faixa de capitão do técnico Allan Aal. Foram 12 partidas e um gol com a camisa alviverde.

Tudo indica, porém, que Airton não continua no Brinco de Ouro da Princesa para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. A proposta giraria em torno de R$ 900 mil e foi bem vista pelos dirigentes do Avaí.

Caso a saída de Airton seja concretizada, a diretoria do Guarani vai ter que buscar pelo menos mais dois reforços para o setor, já que Romércio não deve ter seu contrato renovado. Sem eles, as opções para Allan Aal seriam apenas Thales, Bruno Bianconi e Titi. Os dois últimos são revelados na base do clube.

O elenco bugrino vai sofrer algumas mudanças para a disputa da Série B. Nem mesmo Allan Aal tem sua permanência garantida. Criticado pela torcida, o treinador vai ter seu futuro discutido pela diretoria no início dessa semana.

A estreia do Guarani na segunda divisão do Brasileiro está marcada para o próximo dia 28, contra o Vitória, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa.