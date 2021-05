Ramalhão acerta com técnico Wilson Júnior

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



17/05/2021



Wilson Júnior é o novo técnico do Santo André. A diretoria confirmou a contratação do treinador, que teve como último time o São Caetano, o qual comandou no início do Paulistão. Agora à frente do Ramalhão seu desafio é no Campeonato Brasileiro da Série D, que começa em 5 de junho.

"Muito feliz. Agradeço ao presidente Sidney (Riquetto), ao presidente do conselho Celso (Luiz de Almeida) e ao Edgard (Montemor Filho, executivo de futebol) por essa oportunidade de treinar o Ramalhão na Série D do Brasileiro. Um campeonato importante, que muda a vida do clube num acesso", declarou Wilson Júnior. "Chego motivado pelo projeto, trabalhar com jovens, dar oportunidade às categorias de base", emendou.

Além do Azulão, Wilson Júnior já havia dirigido o São Bernardo FC, completando a trinca do Grande ABC e seguindo os passos de profissionais como Sérgio Soares. "Me sinto lisonjeado pelas oportunidades que tenho recebido na minha região", concluiu ele.