Daniel Alves treina e pode reforçar o São Paulo contra o Racing na Libertadores

17/05/2021 | 16:15



Após golear o Mirassol e se classificar à final do Campeonato Paulista, o São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda nesta segunda-feira. Estiveram no gramado os jogadores que não enfrentaram a equipe do interior paulista e os que entraram no decorrer do jogo. Daniel Alves participou da atividade normalmente e pode reforçar o time na Libertadores.

O lateral-direito, um dos líderes do elenco comandado pelo argentino Hernán Crespo, se recuperou de uma lesão na coxa, sofrida há duas semanas. Não se sabe, porém, se será escalado contra o Racing nesta terça-feira, às 21h30, no Morumbi, em duelo da quinta rodada fase de grupos da Libertadores. Ele desfalcou a equipe nas quartas e semifinais do Campeonato Paulista.

A tendência é de que Daniel Alves comece entre os reservas diante do time argentino e ganhe alguns minutos antes da final do Paulistão contra o Palmeiras. O primeiro jogo será quinta-feira, às 22h, no Allianz Parque, e a decisão que definirá o campeão foi marcada para domingo, às 16h, no Morumbi. Eder ainda se recupera de um edema na coxa e fez exercício no gramado sob orientação do fisioterapeuta do clube.

No confronto com o Racing, Crespo deve escalar somente reservas, repetindo o que fizera semana passada contra o Rentistas. Isso porque, diante da seca de quase nove anos sem títulos, o São Paulo decidiu priorizar o Estadual neste momento da temporada. O clube não conquista a competição desde 2005.

Com isso, a provável escalação para o duelo desta terça é: Lucas Perri; Diego Costa, Rodrigo Freitas e Bruno Alves; Orejuela, Rodrigo Nestor, Talles Costa, Igor Gomes e Welington; Luciano e Vitor Bueno.

O São Paulo lidera o Grupo E com oito pontos, mesma pontuação do vice-líder Racing, e pode se classificar para o mata-mata da Libertadores antecipadamente em caso de vitória sobre o rival argentino.