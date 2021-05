Polícia Civil investigam o quarto e a piscina do hotel onde MC Kevin morreu

17/05/2021 | 16:11



Morreu no último domingo, dia 16, o MC Kevin, após cair do quinto andar de um hotel na orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com informações do colunista Leo Dias, nesta segunda-feira, dia 17, a assessoria de imprensa da Polícia Civil emitiu uma nota informando que agentes especializados estão no hotel onde ocorreu o acidente para investigar o ocorrido. A viúva do cantor, Deolane Bezerra, e outros amigos que estavam presentes no momento da queda foram encaminhados para depor.

As equipes da 16ª DP (Barra da Tijuca) estão neste momento no hotel onde estava hospedado Kevin Nascimento Bueno, conhecido como MC Kevin, e realizam diligências na piscina e no quarto com o objetivo de esclarecer os fatos relacionados à morte do cantor. O corpo está no Instituto Médico Legal (IML) do Centro, foi necropsiado e aguarda liberação da família, diz a nota.