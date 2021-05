Mel B desabafa sobre violência doméstica: - Esmaga sua alma, vou demorar uma eternidade para conseguir isso de volta

17/05/2021 | 16:10



Mel B, uma das estrelas de Spice Girls, falou abertamente sobre o relacionamento abusivo que teve com seu ex-marido, Stephen Belafonte. Em entrevista para o programa Good Morning Britain desta segunda-feira, dia 17, a cantora alega ter sofrido abusos físicos e psicológicos, e diz ter sido coagida a manter seu casamento por cerca de uma década.

Ainda em processo de recuperação, Mel diz estar traumatizada.

- Como uma mulher que passou por isso, isso esmaga sua alma, realmente te tira... Vou levar uma eternidade para conseguir isso de volta.[...] Eu tive que me fortalecer. Uma das coisas boas para mim é falar com outras mulheres que passaram por uma situação semelhante. [...] Isso não vai embora. Estará sempre comigo, só tenho que aprender a conviver com isso.

E continua:

- As pessoas nessas situações não sentem que há uma saída. Elas foram isoladas de seus amigos, de sua família e esse é um dos principais sinais de que alguém está em um desses tipos de relacionamento. A única saída é correr esporadicamente - você não sabe para onde está correndo, não sabe para onde vai conseguir ajuda, provavelmente não tem mais seu próprio telefone, seus amigos provavelmente não ouvem de você em meses.

Para incentivar que outras mulheres busquem por ajuda, Mel participou de um campanha da Women's Aid, instituição de caridade da qual ela é patrocinadora. Nas imagens, a cantora aparece sendo espancada e cobrindo os hematomas para esconder de sua família.

Sobre a ideia do clipe, ela explica:

- Este vídeo é tão importante, porque não é apenas minha história, [são] pedaços da minha história, mas é a história de cada mulher, é a voz de todos, porque estamos lidando com uma epidemia. Você coloca sua armadura e sai para o mundo, mas atrás de portas fechadas é muito, muito diferente. É constrangedor, vergonhoso e você carrega tanta culpa ter que mentir e guardar esse segredo. Fazer esta campanha foi muito importante para mim.

Já vivendo outra fase, Mel conta que está morando com sua família e que está apaixonada.

- Estou com alguém que é muito gentil, muito honesto, muito amoroso. Preciso de alguém que me compreenda.