17/05/2021 | 16:10



Para os grandes amantes de quadrinhos da DC Comics, foi divulgado pela Netflix nesta segunda-feira, dia 17, um novo trailer e algumas novas imagens também da série Sweet Tooth.

Para quem não sabe, a história foi criada por Jeff Lemire e nada mais é do que um conto de fadas pós-apocalíptico sobre um garotinho híbrido de humano com cervo e um homem solitário. Juntos, eles vão embarcar em diversas aventuras extraordinárias pelas ruínas da América em buscas de respostas sobre as origines dos personagens e sobre o passado!

A previsão é que os novos episódios cheguem na plataforma no dia 4 de junho.