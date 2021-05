Filha de Ana Paula Siebert comemora um aninho de vida e faz retrospectiva em vídeo

17/05/2021 | 14:10



Ana Paula Siebert foi até as suas redes sociais nesta segunda-feira, dia 17, provar que é realmente uma mamãe super coruja. Tudo porque sua filha, Vicky, fruto de seu relacionamento com Roberto Justus está completando o seu primeiro aninho de vida.

E claro que a mamãe não poderia deixar passar esse momento em branco nas redes sociais. Ana Paula Siebert então compartilhou um vídeo com os melhores momentos de sua princesa, e na legenda da publicação escreveu:

1 ano de tanto amor! Vicky, minha pequena, meu grande amor. Há um ano você chegou nas nossas vidas... chegou para deixar tudo mais lindo, chegou para me ensinar o significado de amor incondicional e me permitir sentir a sensação de ter um coração batendo fora de mim! Como eu sonhei com você... acho que pensei tanto que você nasceu a minha carinha. Nunca vou me esquecer o minuto em que encostaram você no meu rosto pela primeira vez, naquele instante meu mundo parou e eu vivi a experiência mais incrível da minha vida... por isso toda vez que assisto esse vídeo eu choro... porque eu sinto como se fosse agora, nesse minuto, aquela emoção sem fim! Depois você imediatamente mamou, na sala de parto! Você nasceu e eu renasci! Você é doce, esperta, atenta... carinhosa e meiga, mas com a personalidade forte e marcante... já sabe o que quer... fala mamãe o dia todo, presta atenção em tudo que estão fazendo ao seu redor... é curiosa e exploradora... tem coragem, não tem medo... e essas duas qualidades minha filha vão te levar longe... eu estarei aqui, para aplaudir ou acudir! O seu bem será sempre o meu bem! De mãos dadas vamos descobrir esse mundo! Amo quando você está quase dormindo no meu colo e esfrega meu cabelo no seu rostinho, ou quando faz carinho em mim... quando você tenta me "comer" e me beija toda... nesses momentos meu mundo para e eu só agradeço imensamente por ser sua mãe! Tenho orgulho de você filhinha, seu primeiro ano, quantas descobertas... quantos sorrisos que conquistaram a mamãe da forma mais profunda que se possa imaginar! Te amo demais, meu amor por você é sem fim! Quando eu acho que é impossível amar mais, eu acordo ainda mais apaixonada. Feliz aniversário minha borboletinha! Que você se transforme sempre na sua melhor versão... e que ela encante o mundo e espalhe o bem, que seu sorriso e sua simpatia contagiem sempre, para alegrar a vida das pessoas ao seu redor! Obrigada por me escolher para ser sua mãe!

Ai que coisa mais linda, né!? Desejamos muitas felicidades e muitos aninhos de vida para a Vicky.