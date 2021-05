Do Diário do Grande ABC



17/05/2021 | 13:44



A prefeitura de Ribeirão Pires realiza, nesta segunda-feira (17), durante todo o dia, campanha de conscientização e combate à LGBTFOBIA, na região central da cidade (Vila do Doce). Entre as ações, estão faixa de pedestre pintada com as cores da bandeira LGBT e banner de três metros com mensagens de apoio à comunidade.