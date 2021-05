Em homenagem a Bruno Covas, parque levará o nome do prefeito, anuncia Doria

17/05/2021 | 13:35



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou pelo Twitter que o parque em construção às margens do Rio Pinheiros levará o nome do prefeito Bruno Covas (PSDB), que morreu neste fim de semana vítima de um câncer. Covas assumiu a Prefeitura de São Paulo em 2018, após Doria abrir mão do cargo para concorrer ao governo do Estado, e se elegeu para um novo mandato no posto no ano passado.

A estrutura de lazer, com investimento previsto de R$ 30 milhões, deve ser concluída em fevereiro do próximo ano e se chamará Parque Linear Bruno Covas. "Homenagem merecida a quem se dedicou a cuidar da população de São Paulo e trabalhar pela transformação da capital em uma cidade mais atrativa e sustentável", escreveu Doria na rede social.