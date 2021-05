Mesmo contratado pela Globo, Gilberto, do BBB21, garante que vai fazer doutorado nos Estados Unidos: - Vai ser a minha prioridade

17/05/2021 | 13:10



Gil do Vigor está com a vida agitada depois de ter participado do BBB21! O economista deu uma entrevista ao Fantástico no último domingo, dia 16, e revelou que, mesmo tendo sido contratado pela TV Globo, pretende fazer doutorado nos Estados Unidos:

- A partir de setembro eu estou indo para a Califórnia, eu vou seguir o meu PhD, vai ser a minha prioridade.

O ex-BBB foi um dos participantes mais queridos do reality show e afirmou que vai lançar um livro contando sua história de vida. Gil não contou qual vai ser o título do livro, mas já adiantou alguns detalhes:

- Vai ter um capítulo sobre os meus bordões, como se fosse um vocabulário que eu criei, explicando de onde veio o tchak tchak, basculho.

O economista também comentou sobre como está a vida de celebridade:

- É engraçado porque eu saí e tinha muito compromisso. Eu sempre quis falar: Eu tenho um compromisso em São Paulo. É algo que assim, para mim, nunca seria possível. Para comprar uma passagem de avião, eram três meses juntando dinheiro.

Gil vai ter que conciliar a carreira de economista e a fama que ganhou depois do reality, e deu pistas sobre como vai ser sua contratação na TV Globo:

- Quando esse projeto estiver fechado, batido o martelo, aí vocês vão saber. Mas, acho que vai ter alguma coisa sobre economia, alguma cachorrada aqui, uma cachorrada ali.