Em série documental, cenas de velório de Lady Di são divulgadas e príncipe Harry fala sobre saúde mental: - Sinal de força

17/05/2021 | 12:11



Foi divulgado nessa segunda-feira, dia 17, o trailer da mais nova série documental de príncipe Harry e Oprah Winfrey! Chamada The Me You Can't See, a atração da Apple TV+ estreia no dia 21 de maio, falará principalmente sobre saúde mental. Logo no começo, Oprah já fala sobre o assunto:

- Em todo o mundo as pessoas estão passando por algum tipo de dor mental, psicológica, emocional, diz.

Em seguida, tanto ela quanto Harry revelam como as pessoas, que passam por algum problema psicológico, já foram chamadas:

- Louco, perdido, que não consegue lidar com isso.

Com convidados mais do que especiais, como Lady Gaga e Glenn Close, há ainda um breve momento em que a foto de Robin Williams, que morreu em 2014, aparece.

E dando seu próprio depoimento, príncipe Harry diz:

- Tomar essa decisão de receber ajuda não é sinal de fraqueza. No mundo de hoje, mais do que nunca, é um sinal de força.

É logo em seguida que cenas do velório da mãe do Duque de Sussex, Lady Di, surgem na tela, indicando que esse será um dos assuntos abordados por ele.

No registro, a esposa de Harry, Meghan Markle, aparece em duas cenas: uma ao lado do amado e outra com o filho do casal, Archie Harrison.

Vale citar que Oprah e Harry também são executivos-produtores do programa.