Aulas presenciais na rede pública de São Bernardo retornaram hoje

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



17/05/2021 | 11:43



Alunos da rede municipal de São Bernardo retornaram para as escolas nesta segunda-feira (17). Neste primeiro momento, a ocupação máxima é de 35% dos estudantes matriculados e o ensino será no formato híbrido, mesclando atividades presenciais e em casa. De acordo com a Prefeitura, todas as escolas estão preparadas, com totem de álcool gel, capacho sanitizante e sinalização. O uso de máscara é obrigatório para maiores de 2 anos e todos têm a temperatura aferida na entrada. O prefeito Orlando Morando (PSDB) justificou a retomada com o número de internações em queda no município. De acordo com boletim divulgado na sexta-feira (14), os leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da cidade estavam com 68% das vagas ocupadas, enquanto que na enfermaria o preenchimento é de 44%.

Em Santo André, as aulas presenciais na rede pública serão retomadas em uma semana, na segunda-feira (24). Na rede municipal, a retomada das aulas acontecerá em etapas e não será obrigatória. Entre os dias 17 e 21 de maio, as escolas estarão abertas para acolhimento das famílias e esclarecimentos de dúvidas sobre o retorno das atividades presenciais. Os primeiros a retornar serão os alunos do ensino fundamental, que atende crianças com idade entre 5 e 10 anos, e os estudantes da EJA (Educação de Jovens e Adultos). No total, cerca de 19 mil alunos retornarão às atividades presenciais nesta primeira fase. A volta das aulas na educação infantil, que atende alunos com idades entre 4 e 5 anos, com cerca de 10 mil estudantes, está prevista para ocorrer em 31 de maio. As 8.700 crianças atendidas em creches, com idade até 3 anos, voltam a partir de 7 de junho.

OUTRAS CIDADES

Em São Caetano, a Prefeitura autorizou a reabertura da rede estadual, mas ainda não tem data para os colégios municipais. Diadema, Mauá e Ribeirão Pires suspenderam as atividades presenciais nas escolas públicas até 31 de maio, enquanto Rio Grande da Serra ainda não definiu data para a retomada.