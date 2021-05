Policiais prendem homem acusado de roubar moto na Anchieta

Matheus Silva Moreira

Especial para o Diário



17/05/2021 | 11:34



Neste domingo (16), policiais perseguiram e prenderam um homem acusado de roubar uma moto, na Rodovia Anchieta, em São Bernardo. A equipe que estava em viatura estacionada na altura do km 19 viu dois indivíduos, com capacete na cabeça, correndo na margem da via. De imediato, os policiais fizeram contato com as viaturas mais próximas, que iniciaram a busca. Quando os PMs se aproximaram, perceberam que as pessoas de capacete eram vigias e que estavam correndo atrás de um outro homem. Na altura da Rua Oragnof, os vigias conseguiram conter o indivíduo e então os policiais fizeram a abordagem. Foram encontrados com ele réplica de pistola e o capacete da vítima, que fez a identificação. A moto, que havia sido levada pelo comparsa, foi encontrada posteriormente abandonada em Diadema. Diante dos fatos, o indivíduo, preso em flagrante, foi encaminhado ao 3º DP de São Bernardo.