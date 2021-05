Miss Universo: Julia Gama destaca a honra de ter sido a representante brasileira

17/05/2021 | 11:14



O Brasil conquistou o 2º lugar na 69ª edição do Miss Universo, que ocorreu neste domingo, em Miami, nos Estados Unidos. A gaúcha Julia Gama, miss Brasil, ficou na segunda colocação. "Que noite inesquecível, intensa, um mix de emoções que nunca vou conseguir traduzir! Quero que vocês tenham sentido o meu amor no palco! Representar o Brasil foi uma das maiores honras da minha vida", declarou a brasileira. A vencedora do concurso foi a mexicana Andrea Meza.

O segundo lugar não era conquistado por uma brasileira desde 2007, quando a mineira Natália Guimarães ocupou a posição. O Brasil só venceu o concurso em 1963, com Iêda Maria Vargas, e 1968, com Martha Vasconcellos.

Sobre a vencedora Andrea Meza, Julia pediu respeito: "eu sei que nem todos estão satisfeitos com o resultado, nem tudo saiu como a gente planejou, mas esse resultado já significou muito para mim. Só quero desejar o melhor para Andrea, que ela viva um reinado maravilhoso. Mesmo que alguns estejam frustrados de alguma forma, quero pedir muito respeito. Que ela faça o melhor com esse título, para ajudar pessoas e dar voz para causas".

Julia Gama conta que já foi estudante de engenharia química e trabalhou como atriz na China, para onde se mudou em 2016 e morou por três anos. Em sua juventude, chegou a participar de campeonatos infantis de patinação artística. Mais tarde, praticou esportes como vôlei, judô e boxe. Em 2010, foi incentivada por uma amiga a entrar no mundo dos concursos de beleza e se inscreveu no A Mais Bela Gaúcha - o qual acabaria participando dois anos depois, em 2012.

Em 2014, ela foi eleita Miss Mundo Brasil após superar outras 39 candidatas. Com a vitória, fez parte de uma campanha contra a hanseníase. No mesmo ano, representou o País no Miss Mundo em Londres, no Reino Unido, chegando ao top 10, mas sem conseguir levar o título.

Julia Gama foi anunciada como vencedora do Miss Brasil em 20 de agosto de 2020, recebendo a coroa de sua antecessora, Júlia Horta.