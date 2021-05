17/05/2021 | 11:11



Thales Bretas, marido de Paulo Gustavo, postou no Instagram um clique em que aparece andando de mãos dadas com os filhos do casal, Romeu e Gael. Na legenda, o dermatologista agradeceu:

Quem tem amigos tem tudo! Obrigado @monicamartelli Fernando e amigos amados!

Mais cedo, a própria Mônica Martelli havia publicado um clique em que aparece com os filhos de Paulo e Thales e comemorando o aniversário adiantado!

Desde a morte de Paulo Gustavo, no dia 4 de maio, Thales tem recebido todo o apoio e ajuda possível de amigos. Além de homenagens feitas, por exemplo, por Tatá Werneck e mais famosos, o médico têm tido a ajuda de Ingrid Guimarães - que foi vista desembarcando em São Paulo com a família.