Marlon Wayans, ator de As Branquelas, lamenta a morte de MC Kevin: Meu coração dói

17/05/2021 | 11:11



O ator Marlon Wayans, famoso pelo filme As Branquelas, usou o Instagram para lamentar a morte de MC Kevin, que morreu no último domingo, dia 16. O ator publicou uma foto ao lado de Kevin e escreveu:

F**a! Meu irmão mais novo. MC Kevin, meu coração dói. Uma alma tão doce e pura. Você era como um menino travesso com um coração de ouro. Você amou seu povo, amou seus amigos, amou o Brasil, amou as favelas, amou a vida. Estou triste, mano. Você tinha muito mais a fazer. Com quem vou festejar agora, quando for para o Brasil? Eu te amo, irmão. Por favor, beije minha mãe lá em cima. E ela vai te abraçar. Você está em boas mãos, meu irmão. Para todos os seus fãs brasileiros, saiba que ele amou muito vocês.

Em outra publicação, Marlon lamentou:

Meu irmão, MC Kevin. Descanse em paz, meu irmão.

O ator ainda publicou mais uma foto junto com o funkeiro e desabafou:

Você viveu tão intensamente, irmão... tantas risadas. Muitos sorrisos. Eu sou abençoado por ter conhecido você. Algumas m****s que você simplesmente não consegue compreender.