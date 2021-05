17/05/2021 | 09:44



Os juros futuros rondam a estabilidade, mas com viés de alta, nesta segunda-feira, 17, em sintonia com o avanço do dólar ante o real e após o IGP-10 ter subido acima do teto das projeções. No radar, os bastidores das reuniões trimestrais de diretores do Banco Central com economistas de São Paulo ao longo do dia. Às 9h18 desta segunda, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia a 8,87%, de 8,85% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2023 subia a 6,81%, de 6,77%, enquanto o para 2022 estava em 4,97%, de 4,96% no ajuste de sexta-feira. O dólar à vista subia 0,47%, a R$ 5,2958. O retorno da T-note de 10 anos recuava a 1,633%, de 1,656%.