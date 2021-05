iPhone: veja como aplicar filtros de cor para daltônicos

Bianca Bellucci

Daltonismo é um tipo de deficiência visual em que a pessoa não tem a capacidade de reconhecer ou diferenciar determinadas cores. No mundo virtual, no entanto, já é possível adaptar as tonalidades que aparecem na tela de acordo com a necessidade do usuário. É o recurso chamado de filtros de cor para daltônicos. A Apple, por exemplo, dá suporte para três tipos de daltonismo.

A seguir, confira como aplicar filtros de cor para daltônicos em dispositivos iOS:

1. Em seu iPhone ou iPad, acesse “Ajustes”. Em seguida, clique em “Acessibilidade”.

2. Vá até “Tela e Tamanho do Texto”.

3. Dê um toque em “Filtros de Cor”.

4. Habilite a opção “Filtros de Cor”.

5. O aparelho oferecerá três tipos de filtros de cor para daltônicos. Descubra qual deles é o melhor para você:

Protanopia (dificuldade para distinguir a cor vermelha) – Optar por Filtro Vermelho/Verde;

D euteranopia (dificuldade de enxergar a cor verde) – Selecionar Filtro Verde/Vermelho;

(dificuldade de enxergar a cor verde) – Selecionar Filtro Verde/Vermelho; Tritanopia (dificuldade em reconhecer azul e amarelo) – Escolher Filtro Azul/Amarelo.

