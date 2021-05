Clubhouse no Brasil: app chega amanhã aos celulares Android

Bianca Bellucci

17/05/2021 | 09:18



Após começar a ser liberado para Android nos Estados Unidos na última semana, o Clubhouse anunciou neste domingo (16) que está chegando a outros países. Via Twitter, a empresa disse que o Clubhouse no Brasil, no Japão e na Rússia funcionará a partir de amanhã (18). Índia e Nigéria, por sua vez, receberão o app na manhã de sexta-feira (21). O resto do mundo terá acesso na tarde do mesmo dia.

Os usuários já podem encontrar o Clubhouse no Brasil. Pela Google Play Store é possível pedir para ser notificado quando o aplicativo estiver disponível para download. Ao receber tal aviso, dará para fazer um pré-registro para reservar seu username. No entanto, o acesso só será liberado mediante convite – dinâmica típica desta rede social.

Vale destacar que o aplicativo para Android ainda está em sua versão beta. O Clubhouse pede para que os usuários enviem suas considerações para o aperfeiçoamento do programa.

O lançamento da versão Android do Clubhouse no Brasil e em outros países tem a proposta de voltar com o crescimento exponencial da rede social. Isso porque, em março de 2021, cerca de 2,7 milhões de downloads foram realizados. Em abril, esse número caiu para 922 mil. As informações são do Sensor Tower.