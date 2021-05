Nick Jonas sofre acidente em set de filmagens e é hospitalizado

17/05/2021 | 09:10



Nick Jonas foi hospitalizado no último sábado, dia 15, após se ferir em um set de filmagens, informou o TMZ.

O veículo não informou a natureza do acidente ou da lesão sofrida pelo cantor. No entanto, fontes relataram que o acidente foi sério o suficiente para que ele fosse levado de ambulância para um hospital próximo onde tudo aconteceu.

No domingo, dia 16, Nick foi liberado do hospital e retornou para casa. Nesta segunda-feira, dia 17, ele deverá seguir sua agenda de trabalho normalmente gravará na parte da noite sua participação no The Voice, onde ocupa a cadeira de técnico.

O TMZ ainda relatou que o trabalho que Nick estaria realizando no momento do acidente seria supersecreto. Não há detalhes sobre o nome do projeto e nem a razão para estar sendo realizado às escondidas.

A imprensa internacional não conseguiu falar com os representantes do músico. Nas redes sociais, ele também se mantém em silêncio.