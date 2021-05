Atual campeão, Lakers terão de disputar repescagem para ir aos playoffs da NBA

17/05/2021 | 08:12



Com LeBron James realizando o seu segundo jogo após se recuperar de lesão, o Los Angeles Lakers enfrentou o New Orleans Pelicans e venceu por 110 a 98, na rodada de domingo da NBA, a última da temporada regular, em Nova Orleans. O atual campeão ainda tinha esperança de escapar do "play-in" (fase de repescagem anterior aos playoffs", mas o Portland Trail Blazers derrotou o Denver Nuggets e garantiu o sexto lugar.

Com sua quarta vitória consecutiva para fechar a temporada regular, os Lakers terminam com 42 triunfos e 30 derrotas, o que os deixou em sétimo lugar na Conferência Oeste. Assim, o atual campeão da NBA enfrentará o Golden State Warriors, em jogo único nesta quarta-feira, no ginásio Staples Center, em Los Angeles.

Quem vencer passa aos playoffs e encara o Phoenix Suns, que ficou em segundo lugar no Oeste. O perdedor ainda terá uma nova chance, como mandante na sexta-feira, contra o vencedor do duelo entre Memphis Grizzlies e San Antonio Spurs, nono e 10.º colocados do Oeste, respectivamente, que se enfrentarão nesta quarta em Memphis.

Em quadra, LeBron James marcou 25 pontos, mas saiu mancando de quadra no último quarto. De acordo com os médicos, não há qualquer preocupação com relação a isso. Anthony Davis contribuiu com apenas 14, mas outro destaque dos Lakers foi Andre Drummond, com 13 pontos e 13 rebotes. Sem Zion Williamson, Brandon Ingram e outros titulares, os Pelicans - eliminados em 11.º lugar no Oeste, com 31 vitórias e 41 derrotas - tiveram Willy Hernangomez como cestinha, com 19 pontos.

Para os Lakers caírem na repescagem, os Blazers fizeram a sua parte e derrotaram o Denver Nuggets por 132 a 116, no ginásio Moda Center, em Portland. O resultado confirmou a franquia de Oregon na sexta posição no Oeste, com vaga garantida nos playoffs para encarar o próprio rival de Denver, que ficou em terceiro lugar.

C.J. McCollum foi o grande nome da partida, com 24 pontos (sendo cinco bolas de três), cinco assistências e dois rebotes. Damian Lillard também atuou em alto nível convertendo mais cinco bolas triplas para acabar o duelo com 22 pontos, 10 assistências e três rebotes. Por fim, Jusuf Nurkic foi outro que deixou a quadra com bons números: 20 pontos e 13 rebotes, além de duas assistências.

Os Nuggets fizeram partida atípica, bem abaixo do normal. Poupando seus titulares em boa parte do segundo tempo, viram o garoto Markus Howard ser o cestinha da equipe com 23 pontos, além de três assistências e quarto rebotes. Grande favorito ao prêmio de MVP (melhor jogador) da temporada regular, o pivô sérvio Nikola Jokic atuou por apenas 17 minutos e marcou 21 pontos, com duas assistências e três rebotes.

PÓS-TEMPORADA - Com o final da temporada regular, a NBA terá agora o "play-in" para definir os oito confrontos dos playoffs. Além dos dois confronto do Oeste, no Leste as disputas serão Boston Celtics (sétimo colocado) x Washington Wizards (oitavo) e Indiana Pacers (nono) x Charlotte Hornets (10.º).

Os playoffs no Leste são: Philadelphia 76ers (1.º) x vencedor da segunda repescagem, Brooklyn Nets (2.º) x vencedor da primeira repescagem, Milwaukee Bucks (3.º) x Miami Heat (6.º) e New York Knicks (4.º) x Atlanta Hawks (5.º).

Os playoffs no Oeste são: Utah Jazz (1.º) x vencedor da segunda repescagem, Phoenix Suns (2.º) x vencedor da primeira repescagem, Denver Nuggets (3.º) x Portland Trail Blazers (6.º) e Los Angeles Clippers (4.º) x Dallas Mavericks (5.º).

Confira a rodada de domingo da NBA:

New York Knicks 96 x 92 Boston Celtics

Toronto Raptors 113 x 125 Indiana Pacers

Washington Wizards 115 x 110 Charlotte Hornets

San Antonio Spurs 121 x 123 Phoenix Suns

Golden State Warriors 113 x 101 Memphis Grizzlies

Atlanta Hawks 124 x 95 Houston Rockets

Brooklyn Nets 123 x 109 Cleveland Cavaliers

Philadelphia 76ers 128 x 117 Orlando Magic

Detroit Pistons 107 x 120 Miami Heat

Chicago Bulls 118 x 112 Milwaukee Bucks

Minnesota Timberwolves 136 x 121 Dallas Mavericks

New Orleans Pelicans 98 x 110 Los Angeles Lakers

Oklahoma City Thunder 117 x 112 Los Angeles Clippers

Portland Trail Blazers 132 x 116Denver Nuggets

Sacramento Kings 99 x 121 Utah Jazz