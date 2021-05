Site usa frases passivo-agressivas para dizer se suas senhas são boas ou ruins

Marcella Blass

The Passive Aggressive Password Machine (A Máquina de Senha Passivo-agressiva, em tradução livre), ou simplesmente Pap, é um projeto paralelo de design minimalista criado pela dupla Tim Holman e Tobias van Schneider. A proposta dos artistas é oferecer um toque de humor enquanto ajudam os usuários a criar senhas realmente fortes para suas contas na internet.

A dinâmica é muito simples. Você digita uma senha no campo indicado e o site vai te dar uma resposta muito honesta a respeito da força da sua chave de segurança. Com a característica de ser passivo-agressiva em evidência, suas senhas podem receber feedbacks como “Pior. Senha. De. Todas”, “Eu não estou nervoso, apenas desapontado”, “Que Deus tenha piedade da sua conta de e-mail” e “Bater a cabeça no teclado seria mais seguro”.

O grande trunfo do site é justamente esta mistura entre serviço e entretenimento. Dá para passar uns bons minutos na Pap testando combinações aleatórias só para ver as reações da ferramenta. Ao mesmo tempo, ela oferece uma maneira menos maçante de criar senhas realmente seguras não só para contas novas, mas também às antigas – que você vai se sentir praticamente obrigado a alterar após testa-las na plataforma.