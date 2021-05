17/05/2021 | 07:43



A gaúcha Julia Gama ficou em 2º lugar na 69ª edição Miss Universo, que aconteceu neste domingo, 16, no Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, em Miami, nos EUA. A vencedora do concurso foi a mexicana Andrea Meza. A indiana Adline Castelino, a peruana Janick Maceta e Kimberly Jiménez, da República Dominicana, completaram o top 5 da edição. O Brasil não vence o Miss Universo desde 1968. O segundo lugar não era conquistado desde 2007, quando a mineira Natália Guimarães ocupou a posição. A transmissão foi feita pelo canal TNT e pela internet, uma vez que nenhuma emissora aberta no Brasil optou por exibir a final deste ano.