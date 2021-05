16/05/2021 | 23:32



As vendas no varejo da China saltaram 17,7% na comparação anual de abril, informou na noite deste domingo o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês) do país. A previsão de analistas consultados pelo Wall Street Journal era de alta maior, de 24,9%.

O avanço em relação a março, por sua vez, foi de 0,32%.

A leitura representa uma desaceleração do indicador, já que o ganho anual de março foi de 34,2%.