Do Diário do Grande ABC



16/05/2021 | 23:13



Palmeiras e São Paulo vão decidir o Campeonato Paulista de 2021. Os rivais não se enfrentam em uma decisão de estadual desde 1992, quando o Tricolor levou a melhor. As datas dos jogos serão definidas nesta segunda-feira pela Federação Paulista, mas é certo que o primeiro jogo será no Allianz Parque e o segundo no Morumbi, porque o São Paulo, dono de melhor campanha, tem o direito de decidir em casa.



Para chegar a final o Palmeiras não teve dificuldade para vencer o clássico contra o Coronthians, em Itaquera, por 2 a 0, com gols de Victor Luis e Luiz Adriano. Já o São Paulo não tomou conhecimento do Mirassol e goleou por 4 a 0, com gols de Arboleda, Pablo, Gabriel Sara e Luciano.