Com gol de Neymar, PSG goleia Reims e vai para a rodada final a um ponto do Lille

16/05/2021 | 20:05



O Paris Saint-German entrou em campo, neste domingo, no Parque dos Príncipes, com chances de dar adeus ao título do Campeonato Francês, mas goleou o Reims por 4 a 0, em jogo válido pela penúltima rodada, e deixou a decisão para a rodada final. Neymar deu início à goleada aos 12 minutos, ao converter pênalti, e Mbappé ampliou aos 23. Marquinhos, aos 22, e Kean, aos 43 da etapa final, fecharam o placar que manteve viva a esperança.

A rodada começou com o PSG em segundo lugar, a três pontos do líder Lille, que empatou sem gols com o Saint-Éttiene, no Pierre Mauroy, e chegou a 80 pontos. Com a vitória somada ao tropeço do rival na briga pela taça, o time parisiense foi a 79 e diminuiu a distância para apenas um ponto.

Os dois times decidem o título no próximo domingo, durante a disputa da última rodada, a partir das 16 horas. O Paris Saint-German visita o Brest no Francis-Le Blé, enquanto o Lille encara o Angers no Jean-Bouin. Para ser campeão, o PSG precisa vencer e torcer para que o Lille não vença.

Abaixo da dupla, o terceiro colocado Monaco, com 77 pontos, corre por fora, ainda com chances de título. Depois superar o Rennes por 2 a 1 neste domingo, o time precisa vencer o Lens, no Felix Bollaert, e torcer para que tanto o Lille quanto o PSG saiam derrotados.

Já o Lyon, atual quarto colocado, com 76 pontos, goleou o Nimes por 5 a 2, mas está fora da briga. Agora, o único objetivo da equipe e é conquistar um das três vagas na Liga dos Campeões. Para isso, precisa vencer o Nice na rodada final, em casa, e torcer contra o Monaco.

Demais jogos deste domingo: Nice 0 x 2 Strasbourg, Olympique de Marselha 3 x 2 Angers, Lorient 2 x 1 Metz, Dijon 0 x 4 Nantes, Montpellier 0 x 0 Stade Brestois, Bordeaux 3 x 0 Lens.