Revés no clássico para o Palmeiras faz Corinthians demitir Vagner Mancini

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



16/05/2021 | 19:27



A derrota por 2 a 0 para o Palmeiras, neste domingo, em Itaquera, foi o último jogo do técnico Vagner Mancini no comando do Corinthians. Logo depois da partida, disputada na Neo Química Arena, o presidente do Timão, Duilio Monteiro Alves informou que haverá troca no comando da equipe para a disputa do Campeonato Brasileiro, que começa no fim do mês.



"Triste hoje pelo resultado, por termos ficado fora de mais uma final. Queria comunicar a mudança de comissão técnica, a saída do treinador Vagner Mancini e agradecer muito pelo seu trabalho e pela dedicação. Futebol muitas vezes nos obriga a fazer mudanças, e entendemos que nesse momento o Corinthians precisa mudar sua comissão técnica. Nos próximos dias, depois de conversar com toda a nossa diretoria, vamos anunciar nosso novo comandante", afirmou Duílio.



Mancini vinha sofrendo pressão diante da oscilação do Corinthians na temporada. Além de perder para o maior rival neste domingo, pesou também a queda na fase de grupos da Copa Sul-Americana, ratificada na quinta-feira, com sonora goleada por 4 a 0, para o Peñarol, no Uruguai, quando o treinador optou por escalar equipe praticamente reserva.



O técnico chegou ao Corinthians em outubro do ano passado. Ao todo, Mancini comandou a equipe em 45 partidas, obteve 20 vitórias, 13 empates e 11 derrotas, com aproveitamento de 54% dos pontos disputados.